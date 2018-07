Acidente deixa um morto e seis feridos na Rio-Santos Um acidente envolvendo um carro e uma picape na manhã de hoje deixou um morto e seis pessoas gravemente feridas na Rodovia Rio-Santos (BR-101), na altura do quilômetro 411, região de Itacuruçá, litoral sul do Rio de Janeiro. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a colisão ocorreu quando o veículo de passeio, que seguia para Angra dos Reis, invadiu a faixa da esquerda e bateu de frente com a picape. Marcos Costa Pereira, de 35 anos, Márcio Gomes da Silva, de 38, Paulo Cesar dos Santos, de 39 anos, Ana Paula Coelho da Silva, de 26, e os outros dois feridos, ainda não identificados, foram encaminhados ao pronto-socorro do Hospital Mangaratiba. Todos em estado gravíssimo. Já a vítima fatal, que ainda não foi identificada, foi encaminhada ao Instituto Médico Legal da região. As causas do acidente estão sendo investigadas pelo 165º Distrito Policial.