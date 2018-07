Acidente deixa um morto e seis feridos no interior de SP

Um grave acidente de trânsito envolvendo um ônibus e um caminhão parou a via Dutra na tarde desta quarta-feira, 10, no trecho de São Jose dos Campos, no Vale do Paraíba, por quase duas horas, provocando cinco quilômetros de congestionamento. O motorista do coletivo, Marco Antonio dos Santos, de 44 anos, ficou preso às ferragens e morreu na hora. Seis passageiros ficaram feridos. Por volta das 13h30, o motorista de um ônibus da Viação Cometa perdeu o controle do veículo e bateu contra um caminhão que estava parado na pista. O impacto foi tão forte que o ônibus, além de virar o caminhão-pipa, ainda passou por cima da mureta de contenção da pista e arrancou duas árvores. O ônibus, que seguia de São Paulo para a cidade de Lorena, bateu em um dos caminhões da empresa Nova Dutra, que estava parado na pista fazendo a limpeza do local. O acidente fechou a pista sentido Rio e a estrada só foi liberada por volta das 15h30. Assustado, o catador de material reciclável, Uruatan de Lua, contou que viu o acidente e escapou por pouco. "Quase fui atropelado". O motoboy Márcio José Quirino presenciou a batida e disse que os passageiros ficaram desesperados. "Foi uma gritaria só, todo mundo passando mal e o motorista morto".