Acidente deixa um morto e um ferido na Anchieta (SP)

O Sistema Anchieta-Imigrantes opera no esquema 5 x 5 e as 7h10 não registrava lentidão, segundo informou a concessionária Ecovias. A previsão é de que a partir das 17 horas o esquema subida 4 x 6 seja implementado com as pistas norte e sul da Rodovia dos Imigrantes utilizadas no sentido São Paulo.

O trânsito é bom na capital paulista e nas rodovias Dutra, Bandeirantes, Régis Bittencourt, Fernão Dias, Anhanguera, Castelo Branco e Raposo Tavares.