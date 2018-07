As faixas foram liberadas às 13h15, mas ainda havia lentidão entre os km 13 e 15, por volta das 14 horas. No começo da manhã, um outro acidente também deixou um morto. Um pedestre morreu atropelado no Rodoanel Mário Covas, por volta das 7 horas, no acesso do Rodoanel para a Rodovia Castelo Branco, sentido São Paulo, em Barueri.