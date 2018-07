Quatro equipes dos bombeiros e uma do helicóptero Águia foram acionadas para o resgate. De acordo com os bombeiros, uma vítima morreu no local e outra foi socorrida ao Pronto-socorro do Jabaquara, também na zona sul, com ferimentos leves. Três faixas foram interditadas e duas delas ainda estavam fechadas ao trânsito, no sentido centro, junto a Rua Tamoios, às 9h45, de acordo com a CET.