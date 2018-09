Acidente deixa um morto em rodovia em Osasco-SP Uma pessoa morreu em um acidente ocorrido no fim desta manhã em uma alça de acesso para a Rodovia Castelo Branco, na região de Osasco, na Grande São Paulo. Segundo a concessionária Viaoeste, empresa que administra a estrada, um caminhão que transportava cervejas e refrigerantes tombou na alça de acesso, na altura do quilômetro 18, quando saía da rodovia em direção a Osasco. A alça de acesso está totalmente interditada para a limpeza da pista. Apesar do bloqueio, não há congestionamento no local. Os motoristas estão sendo avisados para utilizar a saída no km 15.