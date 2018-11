Acidente deixa um morto na BR-392, em Pelotas-RS Uma pessoa morreu e cinco ficaram feridas em um acidente envolvendo quatro veículos na Rodovia BR-392, na região de Pelotas, Rio Grande do Sul, no início da manhã de hoje. A colisão entre um caminhão, um ônibus, um veículo de passeio e uma motocicleta aconteceu na altura do quilômetro 87. O condutor do ônibus, José Emílio Bonemann, de 55 anos, morreu no local.