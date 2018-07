Acidente deixa um morto na Marginal do Tietê Um acidente envolvendo um carro, uma motocicleta e um caminhão provocou hoje a morte de uma pessoa na Marginal do Tietê, em São Paulo. A colisão ocorreu por volta das 16h30 na pista expressa, 200 metros antes da Ponte do Limão, no sentido da Rodovia Ayrton Senna. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o motorista do caminhão fugiu. Às 17h30, uma das quatro faixas da via permanecia bloqueada, o que, aliado ao excesso de veículos, causava 2,3 quilômetros de congestionamento na via, a partir do ponto da interdição até 1,5 km antes da Ponte do Piqueri.