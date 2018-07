Acidente deixa um morto no estaleiro Brasfels

De acordo com a corporação, não há desaparecidos e a ocorrência já foi "finalizada".

"Os operários estavam trabalhando em uma obra de reparo de um navio-plataforma quando a estrutura em que eles estavam cedeu", afirmou um porta-voz da empresa ao ser procurado pela Reuters. "Os operários caíram no mar, e um deles veio a óbito."

O porta-voz do estaleiro disse que ainda não está claro quantos funcionários trabalhavam na estrutura no momento do acidente, mas acrescentou que em momentos de pico da obra pode haver até 2.000 pessoas trabalhando direta ou indiretamente.

Já segundo o Corpo de Bombeiros, cerca de 40 funcionários poderiam estar trabalhando no local no momento do acidente.

O estaleiro, pertencente ao grupo Keppel Fels, de Cingapura, já ergueu plataformas para a Petrobras e foi escolhido recentemente para a montagem de sondas de perfuração encomendadas pela estatal.

O porta-voz do estaleiro disse que o acidente não ocorreu em obras de encomendas para a Petrobras.

(Por Rodrigo Viga Gaier)