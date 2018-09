Acidente deixa um morto no Rodoanel

Segundo a concessionária CCR, que administra a rodovia, por volta das 10h30, um caminhão colidiu com um veículo de passeio, na altura do km 26, sentido Rodovia Régis Bittencourt.

A pista ficou totalmente fechada para o pouso de um helicóptero Águia que faria o resgate de uma das vítimas, que morreu no local. O outro ferido foi socorrido pelos bombeiros.

Logo após a liberação da via, uma carreta enguiçou em uma das faixas e a rodovia foi fechada novamente para a retirada do veículo. O congestionamento no local chegou a mais de 11 quilômetros, entre os kms 15 e 26, segundo a CCR.