Acidente durante protesto na BA deixou 6 pessoas feridas

A colisão ocorreu por volta das 5h30 desta quinta-feira, 4, segundo a Polícia Rodoviária Federal. De acordo com os primeiros relatos colhidos pelos agentes, ainda no local da colisão, a van seguia, com dez passageiros, do município de Gavião, no centro-norte baiano, em direção a São Paulo.

Nas proximidades do bloqueio feito por caminhoneiros no km 900 da rodovia, o motorista teria tentado seguir pelo acostamento, para não atrasar a viagem, e não conseguiu frear antes da colisão com uma carreta que estava parada na fila. Segundo a PRF, houve neblina na região na manhã de hoje.

Os caminhoneiros, que paralisam a BR-116 nos kms 900 e 910 (município de Cândido Sales) desde o início da manhã de segunda-feira, 1, montaram mais dois bloqueios desde quarta, 3, nos kms 804 e 835 (município de Vitória da Conquista). A PRF diz esperar que os caminhoneiros liberem os bloqueios ainda hoje. Veículos de passeio, ônibus e caminhões com cargas vivas estão podendo passar, mas os congestionamentos já passam de 20 quilômetros na rodovia.