Acidente durante show na Coreia do Sul deixa 14 mortos

É o mais recente em uma série de acidentes na Coreia do Sul, incluindo o naufrágio de uma balsa em abril em que mais de 300 pessoas morreram, o que tem provocado questionamentos sobre procedimentos de segurança e colocado as autoridades sob pressão para imporem padrões mais rígidos.

Cerca de 25 pessoas presentes no concerto K-Pop caíram de uma altura de mais de 10 metros dentro de um sistema de ventilação depois que subiram em uma cobertura para ter uma melhor visão do palco, e ela cedeu, disse a agência de notícias Yonhap e a TV YTN.

Outras 11 pessoas ficaram feridas gravemente, disse a polícia do distrito de Pangyo, ao sul da capital, Seul.

"Os feridos estão em estado grave, então, o número de mortes pode subir", disse um representante dos serviços de emergência hospitalar.

Cerca de 700 pessoas estavam presentes no concerto perto de uma rua comercial para assistir à apresentação do grupo 4minute. O grupo tem como destaque o cantor e dançarino Hyuna, que ficou famoso após aparecer no clipe da música "Gangnam Style", do rapper sul-coreano Psy.

(Reportagem de Ju-min Park e Reuters TV)