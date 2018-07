Acidente em avenida deixa 4 feridos em Sorocaba-SP

O condutor, Paulo José Alves, de 26 anos, alegou que o acelerador emperrou. Com o impacto contra a árvore, as irmãs Ângela, de 18 anos, e Angélica França, de 15, foram lançadas para fora do carro. As duas ficaram feridas, mas Angélica sofreu traumatismo craniano e continuava internada hoje em estado grave.

Outro ocupante do carro, Flávio Moreira, de 34 anos, e o motorista também se feriram. Moreira disse que as latas de cerveja eram suas. As vítimas foram levadas em duas ambulâncias para o Hospital Regional. No hospital seria colhido material para exame de sangue do condutor, mas o resultado não foi divulgado.