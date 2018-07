Acidente em Bangladesh mata 53 meninos após jogo de futebol

O acidente ocorreu em Mirersarai, 240 quilômetros a sudeste da capital Dhaka, próximo ao porto de Chittagong.

Sobreviventes disseram a jornalistas no hospital que as crianças estavam animadas, cantando e dançando, quando o ônibus caiu cerca de 15 metros em uma vala inundada. O tempo estava nublado após dias de chuvas.

A polícia e testemunhas disseram que até 80 crianças, de 8 a 12 anos, estavam no ônibus. Segundo uma autoridade local, 53 corpos foram recuperados e 15 meninos feridos foram levados ao hospital, 10 deles em estado crítico.

O pai de uma das vítimas morreu de ataque cardíaco após ver o corpo do filho, disse um policial. Centenas de pais e parentes se aglomeraram no local do acidente e no hospital, segundo testemunhas.

Acidentes nas estradas são frequentes em Bangladesh devido à condição precária das ruas, veículos e ao não cumprimento das leis de tráfego.

(Reportagem Nazimuddin Shamoyl e Serajul Islam Quadir)