Acidente em carnaval fora de época em SP deixa feridos Um grave acidente ocorreu esta tarde (17) num carnaval fora de época promovido por diversos estudantes, na zona sul de São Paulo. O evento, denominado ''carnafacu'', acontecia no Centro de Exposições Imigrantes, na Rodovia dos Imigrantes, quilômetro 17, trecho urbano. As primeiras informações, ainda não confirmadas oficialmente, dão conta que um trio elétrico ou um teto teriam desabado, deixando pelo menos 80 feridos. Como o evento era realizando dentro do centro de convenções, o trânsito na área não está sendo prejudicado, de acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), que confirmou os fatos. O trecho em questão da rodovia fica em área urbana e foi registrado dentro do centro de convenções, estando fora, portanto, da área de alcance da Ecovias. O centro de Operações do Corpo de Bombeiros de São Paulo e a Sala de Imprensa da Polícia Militar não souberam dar maiores informações.