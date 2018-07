Acidente em construção mata um operário no Rio

RIO DE JANEIRO - As obras de fundação de um prédio em construção no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio, cederam no final da tarde desta segunda-feira, 2. Um operário ficou ferido e outro morreu. Os bombeiros foram acionados e, às 19 horas, ainda realizavam uma busca entre os destroços.

Segundo os bombeiros, "parte do volume de areia e estruturas cedeu para o subsolo", atingindo dois operários ainda não identificados. A vítima sobrevivente foi encaminhada ao Hospital Lourenço Jorge. Seis carros do Corpo de Bombeiros foram usados na ocorrência.

Susto. Por volta das 13 horas desta segunda-feira, a queda de reboco assustou pessoas que trabalhavam em um prédio da rua Senador Dantas, no centro do Rio. A Defesa Civil foi acionada, avaliou o prédio e concluiu que não há risco de acidente.