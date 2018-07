Acidente em Cubatão deixou 2 mortos, esclarece polícia

Duas pessoas morreram e outras cinco ficaram feridas em um grave acidente na manhã deste domingo, 7, na Rodovia Anchieta, em Cubatão. Quatro motociclistas, três deles com acompanhantes na garupa, foram atingidos por um veículo Astra que seguia pela contramão na altura do quilômetro 61. Inicialmente a Polícia Rodoviária falou em três mortos. No entanto, a última informação oficial é de que os jovens Thiago Campos Ribeiro, de 23 anos, e André Alves, de 25 anos, morreram e outras cinco pessoas estavam internadas. O acidente aconteceu às 5h30 e há suspeitas de que o motorista estivesse embriagado. De acordo com o despachante Ulysses Pereira da Silva, de 24 anos, as vítimas moravam em São Bernardo do Campo, no Grande ABC, e faziam parte de um grupo de amigos que decidiu fazer um "bate-e-volta" ao litoral ontem à noite. "Estávamos em sete motos, a gente pegou o caminho errado, sentido Cubatão, e quando fomos fazer o retorno o cara veio na contramão", afirmou o jovem, motociclista de uma das três motos que não foram atingidas. Um dos feridos é o jovem Anderson Soares Amorim, de 20 anos, que foi submetido a uma cirurgia no Centro de Referência em Internação de São Vicente (CREI) e, até o começo da noite, seu quadro era considerado estável. Quatro vítimas foram encaminhadas inicialmente para o Pronto Socorro de Cubatão: Aline Batista Lima, de 18 anos, seguiu para o Hospital Bosque da Saúde, em São Paulo e seu estado era bom, assim como a condição de C.C.S.M., de 16 anos, que permanecia em observação no Hospital de Cubatão. Já em estado grave estavam internados na UTI do mesmo hospital, os jovens de 20 anos, Emerson Gonçalves Batista e Suzana Rocha Mendes.