Acidente em estrada de Mogi das Cruzes faz 12 feridos

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, um dos carros invadiu a faixa de rolamento da pista contrária atingindo o outro veículo de frente. Os dois condutores, identificados por enquanto como José Silvino, do Gol, e David, do Fusca, são as vítimas em estado mais grave. Entre os demais feridos, há duas crianças de 1 ano, uma de 9 e outra de 11.

Equipes de resgate dos bombeiros de Mogi e ambulâncias da Prefeitura encaminharam as vítimas para a Santa Casa de Misericórdia e para o Hospital Luzia de Pinho Mello. O caso será registrado no 2º Distrito Policial, que fica em Brás Cubas.