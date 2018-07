Acidente em estrada de MT mata oito da mesma família Uma carreta e um microônibus bateram de frente na BR-364, no município mato-grossense de Jaciara, a cerca de 140 quilômetros de Cuiabá, na tarde de ontem, deixando 12 pessoas mortas, oito delas da mesma família. Segundo a polícia, o motorista da carreta, Genessi Montovani, de 53 anos, teria perdido o controle do veículo, que derrapou e invadiu a contramão, atingindo o microônibus de uma empresa de turismo. Chovia no momento da colisão. O microônibus levava 16 pessoas. O grupo saiu de Vitória, no Espírito Santo, e seguia para uma festa de casamento em Rondonópolis, em Mato Grosso. De acordo com a polícia, além de Montovani, morreram na hora o motorista do microônibus, Silvio César de Pinho, de 54 anos, e os passageiros Sebastião Duarte Coutinho, de 61 anos, Maria Aparecida Guarino Coutinho, de 53 anos, Danilo Guarino Coutinho, de 25 anos, Flávia Cristina Chaves Simões, de 29 anos, Alexandre Ferraz Guarino, de 45 anos, Renner Cicilioti, de 22 anos, Alini Carvalho Rocha, de 20 anos, e Gilma Oliveira de Meira Gusmão, de 61 anos. Douglas Guarino Coutinho, de 31 anos, ainda foi socorrido, mas chegou sem vida ao Hospital Regional de Rondonópolis. Na madrugada de hoje, também na unidade, morreu Elza Maria. Ficaram feridos Jocineide da Silva Santos, de 36 anos, Marco Antonio Brito Ferreira, de 20 anos, Ozório Flores, Laura Cristina Inês e Abgair de Brito Ferreira Tomaz.