Acidente em estrada deixa 4 mortos e 21 feridos em Minas

Quatro pessoas morreram e pelo menos 21 ficaram feridas após uma colisão entre dois caminhões que transportavam trabalhadores rurais em Caratinga, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, na manhã desta terça-feira, 2. Entre os feridos, que eram atendidos na Casa de Saúde de Caratinga, três ficaram em estado grave, segundo os bombeiros. Veja também: Acidente na Fernão Dias deixa ao menos 14 mortos e 21 feridos Por volta de 6h30, um dos caminhões, conduzido por José Adriano da Silva, de 57 anos, bateu na traseira do outro veículo, que capotou, arremessando seus ocupantes na via. O caminhão atingido ainda atropelou algumas vítimas. Os dois veículos levavam bóias-frias para o trabalho de colheita de café em uma fazenda da região. A suspeita é que o caminhão que colidiu com a traseira do outro tenha perdido os freios. Elzilene da Silva Nicolau, de 38 anos; Geraldo Lúcio Mendes, de 46; Renata Ferreira Pinto, de 22; e Glaiton Paulo Peixoto, de 23 anos, faleceram no local. Os feridos foram encaminhados para a Casa de Saúde União, na cidade de Caratinga. Três vítimas sofreram lesões graves e foram transferidas para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, em Belo Horizonte. De acordo com o Corpo de Bombeiros, nenhum dos dois motoristas é habilitado para o transporte de passageiros. O caminhão atingido na traseira era conduzido por Agostinho Dias da Silva, de 47 anos, cuja carteira de habilitação estava vencida desde 6 de janeiro de 2005. Os motoristas foram conduzidos para a Delegacia Regional de Caratinga. O delegado regional João Xingó de Oliveira autuou em flagrante José Adriano por homicídio culposo. Para o delegado, ele assumiu o risco de transportar trabalhadores em veículo que não possuía autorização ou estrutura adequada para isso, além de ter "dado causa ao acidente por não ser habilitado para conduzir caminhões". O outro motorista responderá por infração de trânsito. Conforme o Corpo de Bombeiros, o caminhão que provocou o acidente possuía "gaiola" - cobertura na carroceria, adaptada para o transporte de bóias-frias -, equipamento que não constava no outro caminhão. Os veículos foram levados para o pátio da Delegacia de Polícia Civil de Caratinga, onde serão periciados. Os laudos deverão ser finalizados em até 30 dias e o inquérito policial instaurado apontará as circunstâncias do acidente. Tragédia Em menos de duas semanas, este foi o segundo acidente grave envolvendo caminhões que transportam trabalhadores rurais em Minas. No dia 19 último, 14 bóias-frias morreram em um acidente na BR-381, na região centro-oeste do Estado. O caminhão em que eles estavam perdeu os freios no trevo da rodovia com a MG-332 e capotou. Atualizado às 20h08 para acréscimo de informações