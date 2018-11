Acidente em estrada do MT deixa seis mortos Seis pessoas morreram e duas ficaram feridas no choque entre dois carros na rodovia MT-140, numa curva próxima a Campo Verde (140 km ao sul de Cuiabá), na tarde de ontem. Três mulheres morreram na hora. Três que estavam no outro veículo morreram quando eram levadas ao hospital.