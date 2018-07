Acidente em fábrica mata uma pessoa e intoxica 59

Dos 60 funcionários contaminados, 4 trabalhavam na PlentyChem, onde ocorreu o acidente, e 56 em uma empresa vizinha, a New Line. Segundo a Prefeitura, as vítimas receberam tratamento e passaram o dia em observação. A partir das 18h de quinta, os primeiros trabalhadores começaram a ser liberados. O último paciente recebeu alta por volta das 11h desta sexta-feira, 13.

As atividades da PlentyChem estão suspensas até que a empresa apresente toda a sua documentação aos órgãos competentes, informou o diretor de Vigilância em Saúde da cidade, Carlos Ferreira de Aguiar. Até as 15h, a reportagem não conseguiu contato com a empresa.