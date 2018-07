Acidente em Foz do Iguaçu mata 1 e deixa 11 feridos

Os universitários voltavam para casa, em Missal (PR), após as aulas. Os dois veículos dirigiam no sentido Cascavel quando a motorista do Clio tentou ultrapassar o veículo com dez estudantes e acabou colidindo lateralmente. Os automóveis derraparam para fora da pista e caíram em um vale. Um universitário que estava na van morreu hora. Segundo a PM, ele estudava Direito na Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste).

Apenas a motorista do carro de passeio continuava internada no hospital na tarde desta terça, os outros foram liberados algumas horas após o acidente.