Acidente em lago deixa 1 morto e 2 feridos no DF Um acidente envolvendo uma lancha de grande porte e um barco raso de metal, às 18h35 de ontem, no Lago Paranoá, em Brasília(DF), próximo ao Palácio da Alvorada, deixou um morto e dois feridos, segundo o Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil. O condutor do barco, identificado apenas como Carlos Eduardo, que coincidentemente tem o mesmo nome do condutor da lancha, sofreu ferimentos em um dos braços e foi encaminhado ao Hospital de Base de Brasília. Leizelane Aparecida Tenório Campagna, de 30 anos, que sofreu traumatismo craniano, também foi encaminhada para o mesmo hospital e segue internada em estado grave. Os bombeiros resgataram, por volta de 1h40, o corpo de Luiz Antonio de Matos Lima, de 38 anos, capitão do Exército e professor da Escola Militar de Brasília, que havia desaparecido no lago com o acidente. A causa da colisão está sendo apurada.