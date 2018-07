Acidente em Minas deixa três mortos e dois feridos Três pessoas morreram e duas ficaram feridas, todas da mesma família, por volta das 7h30 de hoje, num acidente ocorrido na altura do quilômetro 21,7 da MG-184, na cidade de Aparecida da Conceição (MG), interior de Minas, a 380 quilômetros de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, um automóvel, da cidade de Piumhi, ocupado pela família, seguia em direção a Poços de Caldas (MG) quando o condutor, Antonio Lúcio da Silva, de 51 anos, perdeu a direção numa curva, invadiu a pista contrária e foi atingido lateralmente por um caminhão-tanque, usado no transporte de leite, mas que no momento estava sem carga. Morreram no local, além do motorista do Fiat, o filho dele, Marcos Antonio da Silva, de 13 anos, e avó do menino, Julieta Maria de Jesus, de 71 anos. A esposa de Antonio, Celina Aparecida Galdino Silva, também de 51 anos, ficou gravemente ferida e segue internada no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) da Santa Casa de Passos. A filha do condutor, a adolescente Cíntia Galdino da Silva, de 16 anos, sofreu apenas escoriações. Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Passos. Não chovia no momento do acidente. Segundo a esposa de Antonio, que conversou com policiais rodoviários estaduais, o marido dela se perdeu na curva, ação que aparentemente não teria sido causada por defeito mecânico no veículo. Como aos finais de semana a delegacia de Conceição da Aparecida não abre, os dados do acidente serão encaminhados apenas na segunda-feira à Polícia Civil.