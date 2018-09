Acidente em Minas deixa um morto e 13 feridos

Uma pessoa morreu e 13 ficaram feridas em um acidente entre um caminhão e um ônibus na rodovia BR-040, na região de Congonhas, Minas Gerais, na madrugada desta quarta-feira, 12. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o motorista do caminhão, Julio Cesar do Nascimento, de 34 anos, não sofreu ferimentos. O passageiro do ônibus Alexandre Magno Rodrigues da Silva, 36 anos, morreu no local. Outros dois passageiros, Reginaldo José Correia e Geraldo Damião, ficaram feridos gravemente e foram encaminhados ao Hospital João XXIII, em Belo Horizonte. Outras 11 pessoas tiveram ferimentos leves, segundo a PRF, e foram levadas ao Hospital Bom Jesus em Congonhas.