Cinco equipes do Corpo de Bombeiros e técnicos da Defesa Civil buscam os funcionários da pedreira Max Brita, localizada na Rodovia Rio-Santos. De acordo com o Centro de Operações do Corpo de Bombeiros (Cobom), além dos bombeiros, também estão no local geólogos da Prefeitura de Santos e do Guarujá, realizando trabalhos de resgate.