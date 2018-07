Acidente em plataforma na Bacia de Campos fere quatro

"A OGX acionou imediatamente duas aeronaves para resgate dos feridos e comunicou às autoridades competentes o ocorrido de acordo com a legislação em vigor. Os feridos foram removidos da plataforma para uma unidade hospitalar na cidade Rio de Janeiro", informou empresa em nota divulgada à imprensa.

As atividades da plataforma foram interrompidas temporariamente para apurar as causas do acidente. Na nota, a OGX lamentou o acidente e informou que tanto a Brasdril, que opera a sonda, quanto Diamond Offshore, empresa que afretou a Ocean Ambassador à OGX, estão tomando as medidas necessárias para atendimento aos funcionários e suas famílias.