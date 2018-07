Acidente em rodovia de Piracicaba tem 5 desaparecidos

Um acidente na obra do anel viário de Piracicaba, interior de São Paulo, na manhã desta segunda-feira, 1, deixou pelo menos três trabalhadores feridos e cinco estão desaparecidos. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar estão no local, que fica sobre o Rio Piracicaba.

As primeiras informações são de que um andaime da obra teria caído. Os desaparecidos estão sendo procuradores no rio, pelo bombeiros. Não há notícias de mortos. A obra passa pela rodovia SP-147, entre Piracicaba e Limeira. A concessionária Rodovias do Tietê, responsável pela obra, não tinha informações sobre o que teria causado o acidente.