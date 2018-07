Acidente em rodovia deixa 7 mortos e 23 feridos na Bahia Um acidente entre dois veículos deixou 7 pessoas mortas e 23 feridas no início da madrugada de hoje no município de Muniz Ferreira, na Bahia. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, uma picape e uma perua se chocaram de frente no trecho entre os km 11 e 12 da rodovia estadual BA-046. Não resistiram aos ferimentos e morreram três crianças, dois homens e duas mulheres. Vinte e três pessoas foram levadas ao hospital local de Santo Antônio de Jesus e ao Hospital Geral de Salvador. De acordo com a polícia, nesta manhã o tráfego no ponto onde houve o acidente já havia sido liberado.