Acidente em rodovia deixa dois mortos em Nobres-MT Duas pessoas morreram e duas ficaram gravemente feridas em um acidente na tarde de ontem na BR-364, em Nobres, em Mato Grosso. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Dione Félix do Nascimento, de 27 anos, que dirigia uma Mercedes Benz, tentou ultrapassar uma carreta, mas, como não havia espaço, resolveu voltar à pista onde estava a fim de evitar uma colisão de frente com outro veículo. Ao tentar retornar para o lado em que seguia, foi de encontro a uma outra carreta, que saiu da pista e tombou logo em seguida.