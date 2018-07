Acidente em rodovia mata 5 jovens em Taquarituba (SP) A colisão entre um carro e um caminhão causou a morte de cinco jovens na noite de domingo (09), em Taquarituba, no sudoeste paulista. O acidente aconteceu no km 315,5 da Rodovia Eduardo Saigh, que liga a região ao Estado do Paraná. As cinco vítimas, entre elas uma mulher de 23 anos grávida de quatro meses, viajavam em um automóvel modelo Gol, da Volkswagen. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o carro fazia ultrapassagem em local proibido, numa curva, e bateu de frente com o caminhão. A pista estava molhada pela chuva.