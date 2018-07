Acidente em rodovia mata 7 adolescentes na Bahia

A Polícia Rodoviária Federal ainda não esclareceu as causas do acidente, mas a principal suspeita é que o motorista do Gol, Nelson Nery Carneiro Cordeiro, de 18 anos, tenha tentado uma ultrapassagem indevida. Ele e todos os outros ocupantes do veículo, quatro garotas e dois rapazes, morreram na hora. Cordeiro não tinha carteira de habilitação.

O grupo seguia de Riachão do Jacuípe, onde moravam as vítimas, para uma festa junina em Nova Fátima, a cerca de 30 quilômetros. Por causa do acidente, as aulas foram suspensas na manhã de hoje em Riachão do Jacuípe.