Acidente em rodovia mata cinco e fere dez na Bahia Um acidente envolvendo uma carreta, uma picape e três carros deixou cinco mortos e dez feridos na manhã de hoje, na BR-116, altura do município de Lamarão (BA). De acordo com testemunhos colhidos pela Polícia Rodoviária Federal, o motorista da picape, identificado como Anderson Suzart, teria perdido o controle do veículo, que seguia na direção do norte do Estado, invadido a pista contrária e atingido a lateral de um Gol, que rodou na pista. Três outros automóveis que passavam pelo local - a carreta, uma Strada e uma Parati - não conseguiram desviar e acabaram se envolvendo no acidente.