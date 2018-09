Acidente em rodovia mata oito na região de Caeté-MG Um acidente deixou oito mortos e três feridos graves na madrugada de hoje na Rodovia BR-381, na região de Caeté (MG). Por volta das 4h30, o motorista de uma carreta de São Paulo, transportando arame, perdeu o controle do veículo, que tombou sobre dois automóveis, na altura do quilômetro 425 da via.