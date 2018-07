Acidente em rodovia mata sete pessoas no Maranhão Sete pessoas morreram e uma ficou gravemente ferida em um acidente ocorrido no quilômetro 88 da BR-222, nas proximidades do povoado Fazenda Velha, na cidade de Chapadinha, distante 246 km da capital do Maranhão, São Luís. Das vítimas, quatro eram da mesma família. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal do Maranhão, por volta das 14h de sábado, o motorista do caminhão Mercedes-Benz dormiu ao volante e bateu na lateral da caminhonete Toyota Bandeirante, que levava oito pessoas. Uma sobrevivente, de oito anos, foi levada com ferimentos graves para o hospital regional de Chapadinha. O motorista do caminhão fugiu do local.