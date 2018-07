Acidente em Santo André, em SP, mata 1 e fere cinco Uma pessoa morreu e cinco ficaram feridas em um acidente de carro em Santo André, no ABC paulista, na madrugada de hoje. O motorista, uma mulher, perdeu o controle do carro e bateu em um poste e no muro de uma casa na Rua dos Alpes. O acidente aconteceu por volta de 3h30 da madrugada. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a jovem de 21 anos não tem carteira de habilitação. O carro foi apreendido porque estava com o licenciamento vencido.