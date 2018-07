Acidente em Santos suspende embarques em terminal de grãos

Segundo a consultoria, um navio que era carregado com mais de 60 mil toneladas de soja para a China se chocou contra a calçada onde estava fixado o "shiploader". Um segundo equipamento também sofreu danos pelo choque, mas eles não foram tão significativos.

Não havia um representante do porto de Santos imediatamente disponível para comentar o assunto.

Com o acidente, a operação para carregamento de grãos no berço 38 está paralisada. Os demais terminais operam normalmente.

A SA Commodities observou que o berço 38 é o que tem mais navios esperando para carregar grãos no porto.

No início do ano, um navio se chocou com o "shiploader" do Terminal Graneleiro do Guarujá (TGG), no complexo de Santos, interrompendo temporariamente as operações.

Naquela oportunidade, ainda havia poucos grãos disponíveis para embarque, uma vez que a colheita estava começando.

Atualmente, o Brasil já exportou quase toda a soja da colheita passada. Mas corre para embarcar volumes elevados de milho.

No mês passado, as exportações de milho do Brasil atingiram um recorde de 2,7 milhões de toneladas, com bons preços favorecendo as vendas externas.

(Por Roberto Samora)