Acidente em São Paulo deixa 1 morto e 3 feridos graves Uma pessoa morreu e três ficaram gravemente feridas em uma colisão na Rua Gustavo Adolfo, altura do número 1.300, no bairro de Vila Gustavo, zona norte de São Paulo, hoje pela manhã. Dois passageiros que estavam no mesmo carro ficaram presos às ferragens. Um deles morreu, segundo informações dos bombeiros. Outros dois feridos foram levados ao Hospital São Paulo e um terceiro, encaminhado ao Hospital das Clínicas. No início da tarde a via continuava totalmente bloqueada, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).