Acidente em SP causa vazamento de combustível em rodovia

De acordo com informações da Polícia Rodoviária, o motorista Humberto Inácio Rodrigues perdeu o controle do veículo, que seguiu em direção ao acostamento, caiu numa valeta e tombou. O motorista, que sofreu ferimentos leves, disse que combustível foi embarcado em Quatá (SP) e seria levado ao porto de Santos, para exportação. Os patrulheiros suspeitam que ele tenha dormido ao volante, porque o trecho não apresenta dificuldades ou obstáculos perigosos.

De acordo com os bombeiros, 12 mil litros vazaram para o terreno ao lado da pista. Técnicos da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), bombeiros e funcionários da concessionária Rodovias do Tietê, acompanharam a transferência do restante da carga para outro caminhão. Segundo a concessionária, o caminhão e os tanques foram retirados do local por volta das 17 horas.

A reportagem procurou a Cetesb para saber dos possíveis danos, mas segundo o centro operacional da agência somente nesta segunda-feira, 19, a agência de Bauru, que atendeu o caso, poderia informar sobre a ocorrência.