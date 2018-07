Acidente em treinamento fecha pista de aeroporto no PR A pista do Aeroporto José Richa, em Londrina (PR), ficou cinco horas fechada entre a tarde e a noite de ontem, em razão do tombamento de um caminhão dos bombeiros que participava de um treinamento contra incêndio. Houve vazamento de óleo na pista, o que causou a demora na liberação.