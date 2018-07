Acidente entre 2 carros deixa 10 feridos em Sabará-MG Um acidente entre dois carros deixou hoje dez feridos na altura do quilômetro 420 da Rodovia BR-381, em Sabará, a 23 km de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão ocorreu após o condutor de uma Blazer, que trafegava sentido João Monlevade, na Grande Belo Horizonte, ter perdido o controle do automóvel, com seis ocupantes, e colidido contra um Fiat Palio, com quatro pessoas, que seguia em sentido contrário.