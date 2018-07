Acidente entre 2 carros deixa 8 mortos no interior de SP Oito pessoas morreram em um acidente no quilômetro 56 da rodovia dos Bandeirantes, na região de Jundiaí, no interior paulista, na madrugada deste sábado (25). De acordo com a Autoban, concessionária que administra a via, um veículo modelo Polo entrou na contramão e colidiu com um Jetta, que transportava oito pessoas.