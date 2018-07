Acidente entre 2 ônibus deixa 30 feridos no Rio

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a maior parte das vítimas estava no ônibus atingido, que trafegava com 62 passageiros, além do motorista e do cobrador. Os feridos foram encaminhados ao Hospital Municipal Souza Aguiar, também no centro da cidade, e ao Hospital do Andaraí, na zona norte. A colisão também causou o ferimento de pedestres que circulavam no local no momento do acidente.

Testemunhas disseram que o ônibus que invadiu o sinal estava em alta velocidade. Este circulava com nove passageiros. Três viaturas do Corpo de Bombeiros foram ao local para prestar atendimento às vítimas.

O acidente, na Praça Tiradentes, também causou transtornos no trânsito da cidade. O ônibus tombado foi retirado e as ruas liberadas por volta das 8h, duas horas após o acidente.