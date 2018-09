Acidente entre 3 carros deixa dois feridos em São Paulo Um acidente envolvendo três carros na avenida Lineu de Paula Machado, na zona sul de São Paulo, deixou duas pessoas feridas por volta das 11 horas de hoje. Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas tiveram traumatismo craniano e foram levadas para o Hospital das Clínicas. A faixa da esquerda e uma faixa central da via estão interditadas, no sentido do Jockey Clube, informou a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).