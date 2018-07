Acidente entre 5 veículos deixa 2 feridos na Régis Duas pessoas ficaram gravemente feridas no início desta tarde após um engavetamento entre duas carretas, dois carros e um ônibus na altura do quilômetro 353 da Rodovia Régis Bittencourt, sentido São Paulo. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, as vítimas foram socorridas por ambulâncias da concessionária OHL, responsável pela rodovia, e foram levadas para o Hospital Geral de Itapecerica da Serra. Uma das carretas carregava óleo vegetal, mas não houve vazamento para a pista. Às 14 horas, os dois veículos ainda ocupavam a faixa da direita, e o tráfego era lento nas proximidades. Dois guinchos e uma equipe de inspeção da concessionária estavam no local.