Acidente entre 6 carros em SP deixou 1 ferido grave O acidente entre seis automóveis que aconteceu hoje na Rodovia Castelo Branco deixou dois feridos levemente e um com gravidade, de acordo com a Polícia Rodoviária Estadual. Os automóveis foram retirados da pista e o tráfego foi normalizado. O acidente foi na altura do quilômetro 39, em Santana do Parnaíba, na Grande São Paulo. Um dos veículos capotou no canteiro central. O congestionamento estendeu-se do quilômetro 36 ao 39, no sentido interior, e do 40 ao 39 na mão contrária, por causa da curiosidade dos motoristas.