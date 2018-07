Acidente entre 8 veículos mata 1 pessoa e fere 7 em MG Um acidente grave envolvendo oito veículos na Rodovia Fernão Dias matou uma pessoa e feriu outras sete no começo da tarde desta sexta-feira, 7, já na altura da região metropolitana de Belo Horizonte (MG). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal em Belo Horizonte, quatro carretas e quatro carros colidiram por volta das 13h10 no km 508 da BR-381, no município de São Joaquim de Bicas.