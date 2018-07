Acidente entre ambulância e caminhão mata 2 em Minas Um acidente envolvendo uma ambulância e um caminhão deixou dois mortos e um ferido, por volta das 5h30 desta madrugada, na BR-381, em Itaguara, Minas Gerais. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ambulância pertencia à prefeitura do cidade de Elói Mendes, no sul do Estado mineiro.