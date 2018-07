Acidente entre ambulância e trator fere 13 em MS

Treze pessoas ficaram feridas após uma colisão entre uma ambulância da Prefeitura de Coronel Sapucaia e um trator semi-reboque, na Rodovia MS-156, que liga Amambaí a Caarapó, no Mato Grosso do Sul, na madrugada desta quarta-feira, 10. A ambulância trafegava pela rodovia transportando 13 pessoas quando bateu na traseira do trator que transitava irregularmente na pista. O motorista do trator fugiu. Na ambulância,o motorista e duas mulheres ficaram presos nas ferragens do veículo. Os outros 10 ocupantes, que voltavam de tratamento médico em Dourados e Campo Grande, foram levados para um hospital da região.